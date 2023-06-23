الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رئيس “سدايا”: تسخير منظومة الذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات الحجاج
قائد قوات طوارئ أمن الدولة: هذه هي الممنوعات الخمسة على الحجاج (فيديو)
رئيس اللجنة الأمنية بالحج: ضبط 5 آلاف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مكة
في “القصيم وجازان”.. تفاصيل إحباط محاولتي تهريب مخدرات
توضيح مهم من “هيئة الطرق” بشأن التحويلات المرورية على طريق الجبيل الدمام
45 في مزدلفة.. درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ما آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن؟

ما آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن؟

ما آخر يوم للتسجيل في حساب المواطن؟
٠٤:٣٤:٤٩ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

أتاح حساب المواطن، التسجيل في برنامج الدعم، مع استيفاء الشروط والمعايير الخاصة به.

وردًا على استفسار حول آخر موعد للتسجيل في البرنامج هذا الشهر؟، أجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها”.

معايير استحقاق الدعم

وفي إفادة سابقة، كشف برنامج حساب المواطن عن معايير استحقاق الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وللفرد المستقل بناء على إجمالي دخله”.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن يكشف عن معايير استحقاق الدعم

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

اقرأ أيضًا:

طالب جامعي ومستقل.. هل يستحق الدعم في حساب المواطن؟

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن دفعة مايو من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. «الخدمة المدنية» ترشح 1493 مواطنة على الوظائف التعليمية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» ترشح 1493 مواطنة على الوظائف التعليمية

٠٤:٠٣ م، الخميس، ٢٥ يناير ٢٠١٨
عاجل.. حساب المواطن يحسم الجدل حول إعادة فتح التقديم لغير المسجلين

عاجل.. حساب المواطن يحسم الجدل حول إعادة فتح التقديم لغير المسجلين

٠١:٢٥ م، الأربعاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١
حتى الجمعة القادم.. الإنذار المبكر يحذر: درجة الحرارة في الرياض 49 وفي الشرقية 50

حتى الجمعة القادم.. الإنذار المبكر يحذر: درجة الحرارة في الرياض 49 وفي الشرقية 50

١٠:٢٦ ص، الثلاثاء، ٠٤ يوليو ٢٠١٧
عقود ممتدة لـ 50 سنة.. طرح مشاريع استثمارية بمساحات تجاوزت 3 ملايين م2 بالشرقية

عقود ممتدة لـ 50 سنة.. طرح مشاريع استثمارية بمساحات تجاوزت 3 ملايين م2 بالشرقية

٠٢:٢١ م، السبت، ٢٥ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *