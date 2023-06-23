لتجنب عسر الهضم.. امتنع عن العادات الغذائية الخاطئة في الحج

تواصل – فريق التحربر:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يقدم عليها ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

وقالت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “من العادات الغذائية الخاطئة تناول الطعام أثناء المشي”، ناصحة بالحرص على الجلوس لتجنب عسر الهضم.

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العادات الغذائية الخاطئة في الحج

وحددت العادات الصحية الخاطئة في الحج في الآتي:

-تناول الطعام على عجل أو أثناء المشي.

-إهمال بعض الوجبات الرئيسة والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي من السكريات والأملاح.

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العادات الغذائية الصحية في الحج

لذا نصحت أثناء تناول الطعام بأنه:

-يفضل للحاج الجلوس، واختيار مكان مناسب ومريح، لتجنب عسر الهضم.

-يفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية، والابتعاد عن الوجبات الخفيفة خاوية السعرات، مثل رقائق البطاطس والحلويات والمثلجات، واستبدالها بالوجبات الخفيفة، مثل الفواكه والمكسرات.