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لتجنب عسر الهضم.. امتنع عن العادات الغذائية الخاطئة في الحج

لتجنب عسر الهضم.. امتنع عن العادات الغذائية الخاطئة في الحج

لتجنب عسر الهضم.. امتنع عن العادات الغذائية الخاطئة في الحج
٠٤:٣٢:٢٠ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحربر:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يقدم عليها ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

وقالت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”: “من العادات الغذائية الخاطئة تناول الطعام أثناء المشي”، ناصحة بالحرص على الجلوس لتجنب عسر الهضم.

 

 

 

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العادات الغذائية الخاطئة في الحج

وحددت العادات الصحية الخاطئة في الحج في الآتي:

-تناول الطعام على عجل أو أثناء المشي.

-إهمال بعض الوجبات الرئيسة والاعتماد على الوجبات الخفيفة ذات المحتوى العالي من السكريات والأملاح.

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العادات الغذائية الصحية في الحج

لذا نصحت أثناء تناول الطعام بأنه:

-يفضل للحاج الجلوس، واختيار مكان مناسب ومريح، لتجنب عسر الهضم.

-يفضل تناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية، والابتعاد عن الوجبات الخفيفة خاوية السعرات، مثل رقائق البطاطس والحلويات والمثلجات، واستبدالها بالوجبات الخفيفة، مثل الفواكه والمكسرات.

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