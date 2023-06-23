مسؤول بـ “شؤون المسجد الحرام”: 50 مليون مستفيد من “خطبة عرفة” (فيديو)

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قال مساعد وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور ناصر الزهراني، إن خطبة يوم عرفة سيتم ترجمتها إلى 20 لغة عالمية لتصل إلى أكثر من 50 مليون مستفيد من الخارج.

وأضاف “الزهراني” في مداخلة مع القناة الإخبارية، أن يوم عرفة هو يوم عظيم والرئاسة تستعد داخل وخارج الحرم استعدادًا كبيرًا.

الاستعدادات الداخلية

وتابع: فيما يخص الاستعدادات الداخلية داخل الحرم فيتم تسهيل دخول المصلين وتهيئة المصليات ووجبات الإفطار.

وواصل: “يتم توزيع عبوات مليونية من ماء زمزم في منى وعرفة ومشروع خادم الحرمين لترجمة خطبة يوم عرفة، حيث يتم ترجمة الخطبة بنحو 20 لغة عالمية ليستفيد منها 50 مليون مستمع”.

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من هو الشيخ يوسف بن سعيد إمام وخطيب يوم عرفة لهذا العام؟

إمام وخطيب يوم عرفة

في سياق متصل، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفه لهذا العام 1444هـ، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إمامًا احتياطيًا.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس شكره وتقديره لولاة الأمر حفظهم الله على جليل العناية وفائق الرعاية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن.

كما أزجى التهنئة العاطرة للشيخ يوسف بن سعيد بمناسبة تكليفه إمامًا وخطيبًا ليوم عرفة ودعا له بالتوفيق والسداد.

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