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وفاة ناصر السلوم وزير المواصلات الأسبق
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وفاة ناصر السلوم وزير المواصلات الأسبق

وفاة ناصر السلوم وزير المواصلات الأسبق

وفاة ناصر السلوم وزير المواصلات الأسبق
٠٣:٤٠:١٤ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير: 

توفي، اليوم الجمعة، وزير المواصلات الأسبق، الدكتور ناصر السلوم، بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر يناهز 80 عامًا.

وكان للوزير الأسبق (رحمه الله) الفضل بعد الله ثم دعم الحكومة في إنشاء كثير من الطرق بالمملكة، وفقًا لـ”عكاظ”.

وولد الدكتور ناصر في المدينة المنورة عام 1358هـ، وتلقى تعليمه هناك، ثم حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، وتلاها الماجستير ومن ثم الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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مناضب تقلدها الوزير الراحل

وتقلد الوزير السابق مناصب عدة منها:

-مدير عام المشاريع في وزارة المواصلات (وزارة النقل حاليًا).

-وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية.

-وكيل وزارة المواصلات رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي.

-إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في عدد من الأجهزة الحكومية.

-وكان مفوض عام الجناح السعودي في معرضي أكسبو كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

-عين وزيرًا للمواصلات وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

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