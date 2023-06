فيديو لاعتقال طفلة سوداء عمرها 10 سنوات يثير موجة غضب في أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو يظهر عناصر من الشرطة الأمريكية يقبضون على طفلة سوداء عمرها لا يتجاوز عشر سنوات، موجة من الغضب.

ويظهر المقطع عناصر من الشرطة في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا يقيدون طفلة سوداء تبلغ من العمر عشر سنوات، بعد العثور عليها داخل منزل قامت باقتحامه.

وشوهدت الطفلة وهي تبكي بصوت مسموع، فيما بررت قائدة الشرطة، كاثي ليستر، عملية التوقيف بأنها لم تستمر لأكثر من 30 ثاني.

وقالت إن العملية التوقيف أقدم عليها الضابط بسبب “مخاوف معقولة وواضحة على سلامته، وهو ما يبرر الاحتجاز القانوني”.

وأضافت ليستر خلال خلال اجتماع لمجلس مدينة ساكرامنتو يوم الثلاثاء: “لا توجد ظروف يمكن فيها تقييد يدي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بغض النظر عن العرق”.

وقالت الشرطة في سياق شرحها لملابسات الحادث، إن الضباط ذهب إلى منزل لإجراء تفتيش تحت المراقبة فيما يتعلق بسيارة مسروقة وتحقيق في أسلحة نارية يشمل “عضو عصابة معروف”.

وذكرت أنه عندما أعلن أفراد الشرطة عن أنفسهم، رأوا أشخاصًا في الداخل، لكن لم يرد أحد على الباب، فيما شوهد شخص يجري في المنزل ويطفئ الأنوار”، بحسب رواية الشرطة.

وعلى إثر ذلك، جاء هذا الشخص إلى الباب وتم اعتقاله على الفور، وحين سأل الضابط عن عمره، وأدرك أنه في العاشرة من عمره فك قيوده على الفور، على ما أفادت الشرطة.

وقال دوايت وايت، المفتش العام بالمكتب، إن الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات كانت مع جدتها طريحة الفراش عندما طرقت الشرطة الباب.

وأضاف: “عندما فتحت الباب أخيرًا ، قيدوها على الفور بالأصفاد. لقد كانوا فظين وقادوها إلى السيارة”.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تقول، “أنا طفلة”، فيما رد عليها أحد الضباط: “أنت لست طفلاً إذا لم تستمعي”.

ويُظهر الفيديو أيضًا ضابطًا يتحدث إليها بأنه عندما تكون الشرطة عند الباب، “لا يمكنك الذهاب والاختباء أو إطفاء الأنوار”. وردت بالقول مرارًا وتكرارًا أنها خائفة وتقول، “لا أعرف ماذا أفعل”.

وبعد أن سألها عن عمرها وعلم أنها في العاشرة من عمرها، قام الضابط بفك الأصفاد من يديها، وأخبرها بأن إطفاء الأنوار في المنزل “غير آمن بشكل لا يصدق”.

قال وايت: “ما كان يجب أن تُقيّد أيديها ولو لثانية واحدة. إذا كانت هذه الفتاة من عرق آخر، فمن المحتمل أنها لم تكن لتُكبّل يديها”.

وقالت الدكتورة لاتشا واتسون، مديرة مكتب محاسبة السلامة العامة ورئيس الشرطة السابق في هندرسون بولاية نيفادا، خلال اجتماع المجلس، إن والدة الفتاة أخبرتها أن الطفله “الآن تخاف من الشرطة”.

Police in California went on a power trip and put a 10-year-old Black girl in handcuffs while they were conducting a probation search.

This poor child was in her pajamas and crying.

All of these cops should be held accountable. pic.twitter.com/pugVhJ1ig1

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) June 22, 2023