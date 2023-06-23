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فيديو نادر.. الملك خالد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
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فيديو نادر.. الملك خالد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

فيديو نادر.. الملك خالد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

فيديو نادر.. الملك خالد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة
٠٣:١٩:٥٦ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو نادر، مشهدًا للملك خالد (رحمه الله) وهو يتشرف بغسل الكعبة المشرفة.

الملك يطوف بالكعبة ثم يبدأ في غسلها

الفيديو الذي يعود تاريخه إلى سنة 1396هـ يكشف كيف حرص الملك على الطواف بالكعبة أولاً ثم بدأ في غسلها.

كما يظهر وجود عدد من ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم، فيما ظهر الملك وسط حشد من الأشخاص.

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“السديس”: سُنّة غسيل الكعبة عنوان تعظيم لبيت الله الحرام ومفخرة للوطن وقيادته وشعبه

غسل الكعبة تعظيم لبيت الله الحرام

في وقت سابق، قال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس: إن سنة تطهير وغسيل الكعبة المشرفة عنوان تعظيم لبيت الله الحرام ومفخرة للوطن وقيادته وشعبه.

وأكد الشيخ السديس أن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة بشكل خاص تحظى باهتمام وعناية القيادة الرشيدة – رعاها الله – وذلك من خلال التطوير الدائم والمتابعة المستمرة في كافة المجالات.

والتي تؤكد ما تبذله المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، داعيًا الله – عز وجل – أن يحفظ المملكة وقادتها وولاة أمرها الميامين، وأن يديم عليها أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها.

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