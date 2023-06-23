خطيب الجمعة بالمسجد النبوي: “اغتنموا تلك الأيام في الصلاة والعبادات”

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قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إنه يجب اغتنام تلك الأيام والمحافظة على تأدية الصلوات والعبادات.

وأضاف في خطبة الجمعة بالمدينة المنورة: “عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات، فيسعد سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات، ويفوز بجنة عرضها الأرض والسموات”.

وتابع: السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرّب إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات.

مواسم الخيرات

وتابع: تتجدد مواسم الخيرات على العباد فضلاً من الله وكرما؛ فما إن تنقضي شعيرة إلا وتليها عبادة أخرى؛ ليغسلوا فيها درنهم، وتعلو بها درجاتهم.

واستكمل: وقد أظلتنا أيام عشر مباركة، هي خير الأيام وأفضلها، وأجلها وأعظمها، أقسم الله بها، فقال: (والفجر، وليال عشر).

وواصل: وفضيلة عشر ذي الحجة؛ لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها. – من الصلاة، والصيام، والصدقة، والحج ، ولا يتأتى ذلك في غيرها، والتفاضل بين الليالي والأيام داع لاغتنام الخير فيها.

وقال: ومن اغتنام العشر: الإكثار من الأعمال الصالحة فيها؛ فالعمل الصالح فيها أحب إلى الله من نفس العمل إذا وقع في غيرها.

صيام التسعة الأوائل

واستكمل: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر. يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.

كما يشرع التكبير المقيد عقب الصلوات. من فجر عرفة للحجاج وغيرهم إلى عصر آخر أيام التشريق عقب كل صلاة.

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