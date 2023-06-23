مبادرة “مكة أجمل” تقيس آراء ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، مبادرة “مكة أجمل” التي تستهدف من خلالها قياس رضا حجاج بيت الله الحرام عن الخدمات المقدمة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة، إنها أطلقت المبادرة بهدف تحسين تجربة ضيوف الرحمن في موسم حج 1444هـ.

وذلك من خلال قياس الرضا عن الخدمات البلدية المقدمة لهم والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.

اقرأ أيضًا:

30 عامًا.. يقدم للحجاج العصائر وماء السبيل في مكة (فيديو)

الاستعدادات لموسم حج 1444هـ

وأنهت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لموسم حج 1444هـ، وذلك بوضع خططها وبرامج عملها الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني في تصريح سابق، أن الأمانة حشدت كافة طاقاتها البشرية والآلية، مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة.

إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، استعدادًا لتقديم أعلى مستويات في الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام، بحسب قوله.

اقرأ أيضًا:

لمن ينوي الأضحية.. 5 مسالخ تستقبل المُضحين في مكة المكرمة

تجهيز البلديات الفرعية

وأضاف أن الأمانة قامت بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددها 13 بلدية وثلاث بلديات تابعة، إضافة إلى (28) مركز خدمات بالمشاعر المقدسة..

وقال إنها موزعة توزيعًا جغرافيًا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية.

وتم تجنيد (22.000) شخص لتنفيذ الخطة التي تشمل جميع المجالات، حيث بلغ عدد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة (3159) فردًا.

إلى جانب (3600) فرد من منسوبي مقاولي التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح و(500) فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين.

منوهاً على الصعيد ذاته بأن منسوبي مقاول النظافة يبلغ عددهم أكثر من (14.000) فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و(300) فرد مساندين من الكشافة.