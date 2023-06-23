مفاجأة من جامعة الملك فهد للبترول لطالب حصل على 99% في القدرات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حقق الطالب تركي بن عادل الغامدي، تفوقًا كبيرًا بحصوله على نسبة 99 في المئة في اختبارات القدرات.

وكافأت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الطالب على هذا التفوق الباهر، بإعلانها قبوله دون شروط أو تحصيل.

وأعلن الغامدي أن الجامعة وافقت على خططه لدراسة تخصص هندسة ميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

اقرأ أيضًا:

جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن موعد القبول لخريجي الثانوية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وتعتبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الجامعة المؤسسة الرائدة في العلوم والتقنية في المملكة ، وهي الجامعة الأولى عربيًا في عدد براءات الاختراع، حيث تضم ثلثي براءات الاختراع في العالم العربي.

وتأتي في المرتبة السادسة على مستوى جامعات العالم بحسب تصنيف مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع. كما دخلت ضمن قائمة أفضل مائتي جامعة على مستوى العالم، بحسب موقع موقع الشركة البريطانية QS، في تصنيف لعام 2020-2021.

ومنذ تأسيسها حتى عام 2014م، تخرج منها 30,831 طالب، بينهم 3,346 يحملون شهادة الماجستير و 217 شخص يحملون شهادة الدكتوراه.

اقرأ أيضًا:

حسن السلوك.. شرط جديد للالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول