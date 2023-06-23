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30 عامًا.. يقدم للحجاج العصائر وماء السبيل في مكة (فيديو)

30 عامًا.. يقدم للحجاج العصائر وماء السبيل في مكة (فيديو)

30 عامًا.. يقدم للحجاج العصائر وماء السبيل في مكة (فيديو)
٠١:٥٧:٠٢ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

على مدار 30 عاما، يعمل “أبو عادل” على تقديم الماء والعصائر المثلجة للحجاج على أحد الأرصفة في مكة المكرمة.

وقال لفضائية “العربية”، إنه توارث هذه الصدقة من الأب والجد وأهل الخير “ولها سنوات طويلة في مكة”.

وأشار إلى أن الشباب والفتيات في مكة يقومون بالإسهام في تقديم العصيرات والماء المثلج لضيوف الرحمن.

وذكر أنه بدأ هذا العمل التطوعي مع آخر يدعي فهد معوض توفاه الله قبل 30 عامًا، وتولى الأمر من بعده.

وأوضح أنه يقوم بتوزيع الماء المثلج والعصائر كل يوم من الساعة الواحدة ما بعد الظهر إلى الواحدة ليلاً.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج العصائر وماء السبيل سبيل لله مكة المكرمة

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