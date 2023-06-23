30 عامًا.. يقدم للحجاج العصائر وماء السبيل في مكة (فيديو)

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على مدار 30 عاما، يعمل “أبو عادل” على تقديم الماء والعصائر المثلجة للحجاج على أحد الأرصفة في مكة المكرمة.

وقال لفضائية “العربية”، إنه توارث هذه الصدقة من الأب والجد وأهل الخير “ولها سنوات طويلة في مكة”.

وأشار إلى أن الشباب والفتيات في مكة يقومون بالإسهام في تقديم العصيرات والماء المثلج لضيوف الرحمن.

وذكر أنه بدأ هذا العمل التطوعي مع آخر يدعي فهد معوض توفاه الله قبل 30 عامًا، وتولى الأمر من بعده.

وأوضح أنه يقوم بتوزيع الماء المثلج والعصائر كل يوم من الساعة الواحدة ما بعد الظهر إلى الواحدة ليلاً.

30 عاما وهذا الرصيف في #مكة_المكرمة شاهدٌ على سقيا الحجاج من العصيرات وماء السبيل#العربية_في_الحج

عبر :@mishal_0 pic.twitter.com/JsaEa5JhJQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 23, 2023

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