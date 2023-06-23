تواصل – فريق التحرير:

أطلق نشطاء ومغردون حملات ضد “واتساب” وذلك لتأييده المثلية الجنسية، مطالبين بضرورة الامتناع عن استخدام التطبيق .

ودعا النشطاء إلى عدم استخدام التطبيق لمحاربته الفطرة السليمة للإنسان، مؤكدين أن هذا الأسلوب سيكون فعالاً جدًا في تراجع التطبيق عن دعمه للمثلية.

وقال أحد المغردين: تطبيق ” الواتس أب ” يُعلن عن دعمه للمثليّة الجنسية ومحاربة الفطرة السليمة ويفرض على مستخدميه متابعة القذارة تحت مسمّى ” حرية الميول “.

برنامج واتساب

وأضاف آخر: “ما أدري على خطوة برنامج الواتساب ذي، هل يحسبون أننا مجبورون على هذا البرنامج ؟ في كثير من برامج المحادثات وبمميزات أكثر بكثير من الواتساب نقدر نحملها عشان نرفض مبدئهم المخالف لدين الإسلامي أولاً والمخل بالفطرة الإنسانية ثانيًا”.

وأضاف مغرد آخر قائلا: “أكبر داعم للشذوذ والمثلية هي منصة تويتر بهشتاقاتها وتغريداتها ونشرها لصور ومقاطع المثلية، حتى تويتر صار بيد كل طفل وصار الشاذون يطالبون بحقوقهم علنًا عن طريق تويتر، أتمنى مقاطعة تويتر مقاطعة جادة لو كنتو صادقين”.

كان التطبيق قد اتخذ خطوة مفاجئة بوضع شعار المثليين كواجهة أساسية في محاولة لفرض أجندات غربية.

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