“الأرصاد” يتوقع طقسًا صحوًا في مكة والمدينة وجدة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

درجات الحرارة في مكة والمدينة وجدة

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 – 20 كم/ساعة.

فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 – 35 كم/ساعة.

بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 32، واتجاه الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى غربية، بسرعة 10 – 25 كم/ساعة.

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أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، وحائل.

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