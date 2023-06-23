الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أكثر من 824 ألف حاج وصلوا المدينة حتى يوم الخميس
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أكثر من 824 ألف حاج وصلوا المدينة حتى يوم الخميس

أكثر من 824 ألف حاج وصلوا المدينة حتى يوم الخميس

أكثر من 824 ألف حاج وصلوا المدينة حتى يوم الخميس
١٢:١٨:٠٥ م، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 824.692 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

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أكثر من 11 ألف حاج وصلوا أمس

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول ليوم أمس الخميس بلغ 11.107 حاجًا.

وتابعت: وصل منهم 10.128 حاجًا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 57 رحلة.

بينما استقبل مركز الهجرة 30 رحلة تقل 598 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 29 رحلة تقل 1023 حاجًا، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 240 حاجًا عبر 7 رحلات.

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أكثر من 727 ألف حاج غادروا إلى مكة

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 727.583 حاجًا.

 فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 97.040 حاجًا من جنسيات مختلفة.

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45 ألف حاج استفادوا من الخدمات الطبية

وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 32%؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 45.460 حاجًا.

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