تعطل مفاجئ لموقع “يوتيوب” لدى آلاف المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

ذكر موقع “داون ديتيكتور دوت كوم” لمتابعة الأعطال على الإنترنت أن موقع “يوتيوب” التابع لشركة “ألفابت” وخدمة “يوتيوب تى.فى”، تعطلاً لدى آلاف المستخدمين.

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13 ألف بلاغ لتعطل “يوتيوب”

وأظهر “داون ديتيكتور” أن هناك أكثر من 13 ألف بلاغ من المستخدمين عن مواجهة مشكلات مع يوتيوب منذ منتصف الليل بتوقيت جرينيتش اليوم الجمعة.

كذلك أشار الموقع إلى أكثر من ثلاثة آلاف بلاغ بشأن “يوتيوب تي.في”.

ولم يوضح الموقع المناطق والدول التي وردت منها البلاغات عن الأعطال التي طالت “يوتيوب”.

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عطل مفاجئ يضرب “واتساب” و”فيسبوك”

وفي مساء الجمعة الماضي، ضرب عطل تقني مفاجئ تطبيقي “واتساب” و”فيسبوك، شمل المقاطع الصوتية والصور والملصقات.

ورصد موقع “داون ديتكتر” مئات التبليغات عن عطل في خدمة الـ “واتساب”.

وأكد مغردون عبر “تويتر” حصول عطل في خدمة الـ “واتساب” في حين لم تصدر الشركة المُشغلة اي بيان حتى الساعة.

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