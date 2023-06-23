الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع طقسًا صحوًا في مكة والمدينة وجدة
أكثر من 824 ألف حاج وصلوا المدينة حتى يوم الخميس
تعطل مفاجئ لموقع “يوتيوب” لدى آلاف المستخدمين
لأول مرة في الحج.. تدشين “النظارة الافتراضية” للتحقق من امتثال المركبات ونظاميتها
4 أهداف لإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد النبوي
كاد أن يموت.. نجاة طفل أُغلق على رقبته شباك السيارة الكهربائي (فيديو)

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

لأول مرة في الحج.. تدشين “النظارة الافتراضية” للتحقق من امتثال المركبات ونظاميتها

لأول مرة في الحج.. تدشين “النظارة الافتراضية” للتحقق من امتثال المركبات ونظاميتها

لأول مرة في الحج.. تدشين “النظارة الافتراضية” للتحقق من امتثال المركبات ونظاميتها
١١:٤٠:٥٣ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم “النظارة الافتراضية” بتقنية الواقع المعزز.

التي تُفعل لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، وذلك أثناء جولته الميدانية التفقدية لاستعدادات المنظومة ومتابعة سير العملية الرقابية للهيئة بمركز تفويج الحجاج في نقطة النوارية.

اقرأ أيضًا:

توزيع  مليون عبوة ماء زمزم على الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة

أهداف النظارة الافتراضية

وتُستخدم هذه التقنية في:

– متابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والأنظمة.

– توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم.

– يقوم المراقب الميداني بارتداء النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال مركبات النقل.

– الاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع.

– توثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت.

– رفع جودة الرصد، والحد من التكدسات في نقاط التفتيش.

اقرأ أيضًا:

وزير الحج والعمرة: الحج لأداء النسك وليس لرفع الشعارات السياسية

تجربة نقل مميزة لضيوف الرحمن

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير وسائل نقل آمنة، وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لقياس مدى ملاءمتها وإسهاماتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان أداءهم للمناسك براحة واطمئنان.

اقرأ أيضًا:

بندر الحمود: أكثر من 30 عامًا في تجهيز سيارات الإسعاف بمواسم الحج (فيديو)

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الحج الذكاء الاصطناعي المركبات النظارة الافتراضية الهيئة العامة للنقل الواقع المعزز ضيوف الرحمن وزير النقل

مواد ذات صلة

المزيد
‫عضو شورى: يجب رفع أسعار الوقود فالزيادة الحالية غير كافية‬ (فيديو)

‫عضو شورى: يجب رفع أسعار الوقود فالزيادة الحالية غير كافية‬ (فيديو)

١٠:٠٢ م، الجمعة، ٠١ يناير ٢٠١٦
أمطار غزيرة وموجة باردة متوقعة على عدة مناطق الخميس

أمطار غزيرة وموجة باردة متوقعة على عدة مناطق الخميس

١٠:٢٤ م، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥
قريباً.. «الخُبز الصحي» في السوق المحلي بتكلفة ريال للرغيف

قريباً.. «الخُبز الصحي» في السوق المحلي بتكلفة ريال للرغيف

٠٧:٢٩ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠١٦
“الجوازات” تعلن إتاحة إصدار تصريح السفر إلى العراق عبر “أبشر”

“الجوازات” تعلن إتاحة إصدار تصريح السفر إلى العراق عبر “أبشر”

١٢:٣٣ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *