لأول مرة في الحج.. تدشين “النظارة الافتراضية” للتحقق من امتثال المركبات ونظاميتها

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دشن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم “النظارة الافتراضية” بتقنية الواقع المعزز.

التي تُفعل لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، وذلك أثناء جولته الميدانية التفقدية لاستعدادات المنظومة ومتابعة سير العملية الرقابية للهيئة بمركز تفويج الحجاج في نقطة النوارية.

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أهداف النظارة الافتراضية

وتُستخدم هذه التقنية في:

– متابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والأنظمة.

– توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم.

– يقوم المراقب الميداني بارتداء النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال مركبات النقل.

– الاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع.

– توثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت.

– رفع جودة الرصد، والحد من التكدسات في نقاط التفتيش.

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تجربة نقل مميزة لضيوف الرحمن

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير وسائل نقل آمنة، وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي؛ لقياس مدى ملاءمتها وإسهاماتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان أداءهم للمناسك براحة واطمئنان.

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