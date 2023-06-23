4 أهداف لإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد النبوي

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وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في المسجد النبوي برئاسة معاليه.

ويضم المجلس في عضويته مساعدي الرئيس العام، والوكالات الميدانية والتنفيذية، والجهات ذات العلاقة، وفقًا لصحيفة “الرياض”.

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‎أهداف إنشاء المجلس الميداني التنفيذي

وأوضح أن المجلس الميداني التنفيذي يهدف إلى:

1 – تعزيز مكامن القوة.

2 – تجويد الخدمات.

3 – المعالجة الدقيقة والمستمرة للملحوظات.

4 – تقديم أفضل وأجود وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

‎وبين الشيخ السديس أن خدمة حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين تأتي بجهود كبيرة تقودها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتوفير جميع الخدمات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.

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824 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة

ومن جهة أخرى، فقد بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 824.692 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول ليوم أمس الخميس بلغ 11.107 حاجًا وصل منهم 10.128 حاجًا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 57 رحلة.

بينما استقبل مركز الهجرة 30 رحلة تقل 598 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 29 رحلة تقل 1023 حاجًا، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 240 حاجًا عبر 7 رحلات.

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