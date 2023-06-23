كاد أن يموت.. نجاة طفل أُغلق على رقبته شباك السيارة الكهربائي (فيديو)

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نجا أحد الأطفال، يبلغ 3 أعوام أو أقل، من حالة اختناق شبه مؤكدة، بعد أن أغلقت أمه زجاج أبواب السيارة بطريقة عفوية، بينما كان يضع رقبته على زجاج الباب الخلفي.

وبعد أن خرجت الأم من السيارة، توجهت لفتح الباب الخلفي المقابل لجهة وجود الطفل، وقامت بالنداء عليه، إلا أنه لم يُبد أي استجابة.

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زجاج باب السيارة كاد أن يخنق الطفل

ذهبت الأم إلى الباب الآخر وفوجئت بأن طفلها لا يستطيع تحريك رقبته، وهو يجهش بالبكاء، ويكاد يصاب باختناق وعدم قدرة على التنفس.

وقامت الأم بفتح باب السيارة الأمامي وأعادت تشغيل السيارة مرة أخرى وقامت بتحريك الزجاج الكهربائي للأسف حتى تم إنقاذ الطفل بمساعدة أحد قائدي السيارات.

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نصائح لتأمين الأطفال في السيارة

1- من المهم على الوالدين أن يقوما بالنداء على طفلهما قبل إغلاق زجاج السيارة، أو أن يطالباه بالابتعاد عنه عند الإغلاق، وألا يقوما بإغلاق الزجاج دون النظر إلى حالة الطفل.

2 – القيام بتأمين باب السيارة بواسطة مفتاح سري تم وضعه خصيصاً لأمان الأطفال داخل السيارة.

وذلك من أجل حمايتهم من العبث بمقابض الأبواب الخلفية ولمنع فتحها من الداخل بدون علم الوالدين.

3 – على الوالدين التأكد قبل قيادة السيارة من غلق مفتاح أمان الأطفال.

وذلك لتفادي وقوع حوادث محتملة من الأطفال أثناء محاولاتهم فتح الباب.

4 – احرص على عدم تعرُّف الأطفال لمكان موضع مفتاح الأمان هذا.

5 – عند وجود أطفال صغار داخل السيارة، يجب أن تجعل زجاج الباب الخلفي مفتوحًا حتى نصفه،

ولا تجعله مفتوح بالكامل حتى تأمن على طفلك داخل السيارة من التعرص لأي حادثة أثناء القيادة، مما يعرضه للخطر.

6 – ينصح بعض الخبراء بتعطيل النوافذ الكهربائية عند اصطحاب الأطفال في السيارة مع مراقبتهم دائماً؛ خشية تعرضهم لأي مكروه.

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