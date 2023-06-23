الهند.. الفيضانات تلحق أضرارًا بأكثر من 100 ألف شخص

تواصل – فريق التحرير:

ألحقت الفيضانات أضرارًا بأكثر من 100 ألف شخص في شمال شرقي الهند، عقب هطول أمطار غزيرة مع بداية موسم الرياح الموسمية.

اقرأ أيضًا:

الحر يُنهي حياة 54 شخصًا ويُصيب المئات في الهند

780 قرية تتعرض للفيضانات

وقالت وكالة إدارة الكوارث المحلية اليوم:” إن نحو 780 قرية في ولاية أسام تعرضت لفيضانات، مشيرة إلى تضرر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية”.

اقرأ أيضًا:

حملة سخرية واسعة.. بايدن يعد ببناء سكة حديد بين المحيطين الهادي والهندي

نقل 2000 شخص إلى ملاجئ آمنة

وتسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية، تم نقل أكثر من ألفي شخص إلى ملاجئ آمنة، فيما توقعت إدارة الأرصاد الهندية المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

ويعد هطول الأمطار الغزيرة التي تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بصورة خطيرة، أمرًا معتادًا في موسم الرياح الموسمية في جنوب آسيا.

ويستمر موسم الرياح الموسمية عادة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر، وغالبًا يكون الضرر واسع النطاق، حيث تجرف الفيضانات منازل بأكملها، وتكون هناك وفيات عادة.

وفي الوقت نفسه، تعد الأمطار حيوية للزراعة التي يعتمد عليها قطاع كبير من السكان في تدبير سبل معيشتهم.

وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا:

عشرات الهندوس المتطرفين يعتدون على بائع مسلم بوحشية