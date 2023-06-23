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الهند.. الفيضانات تلحق أضرارًا بأكثر من 100 ألف شخص
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الهند.. الفيضانات تلحق أضرارًا بأكثر من 100 ألف شخص

الهند.. الفيضانات تلحق أضرارًا بأكثر من 100 ألف شخص

الهند.. الفيضانات تلحق أضرارًا بأكثر من 100 ألف شخص
١٠:١٦:٣٩ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألحقت الفيضانات أضرارًا بأكثر من 100 ألف شخص في شمال شرقي الهند، عقب هطول أمطار غزيرة مع بداية موسم الرياح الموسمية.

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780 قرية تتعرض للفيضانات

وقالت وكالة إدارة الكوارث المحلية اليوم:” إن نحو 780 قرية في ولاية أسام تعرضت لفيضانات، مشيرة إلى تضرر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية”.

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نقل 2000 شخص إلى ملاجئ آمنة

وتسببت الفيضانات في حدوث انهيارات أرضية، تم نقل أكثر من ألفي شخص إلى ملاجئ آمنة، فيما توقعت إدارة الأرصاد الهندية المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

ويعد هطول الأمطار الغزيرة التي تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بصورة خطيرة، أمرًا معتادًا في موسم الرياح الموسمية في جنوب آسيا.

ويستمر موسم الرياح الموسمية عادة من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر، وغالبًا يكون الضرر واسع النطاق، حيث تجرف الفيضانات منازل بأكملها، وتكون هناك وفيات عادة.

وفي الوقت نفسه، تعد الأمطار حيوية للزراعة التي يعتمد عليها قطاع كبير من السكان في تدبير سبل معيشتهم.

وتوقعت إدارة الأرصاد الهندية المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

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الأرصاد الأمطار الطقس الفيضانات الكوارث الهند انهيارات أرضية ملاجئ آمنة

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