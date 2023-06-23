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أمطار في عسير والباحة.. “الأرصاد يتوقع” رياحًا متربة على 7 مناطق

أمطار في عسير والباحة.. “الأرصاد يتوقع” رياحًا متربة على 7 مناطق

أمطار في عسير والباحة.. “الأرصاد يتوقع” رياحًا متربة على 7 مناطق
٠٩:٢٢:٤٢ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار ورياح نشطة على 4 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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رياح متربة على 3 مناطق

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، وحائل.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.ط

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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