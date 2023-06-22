بكت وطلبت والديها.. جدة تركت حفيدتها وحيدة في مطار أمريكي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الأمريكية إيقاف جدة تبلغ من العمر 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أمريكي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس، وفقا لما صرح به ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس.

طفلة وحيدة بالمطار

وعثر موظفون في شركة طيران على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم.

وقالت الطفلة الناطقة بالإسبانية إن جدتها التي كانت تعتني بها تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها.

وأوضح مسؤول التواصل في مطارات هيوستن أوغستو برنال، لوكالة “فرانس برس”، “بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر ابنتهما الذي نسياه.

توقيف الجدة للتحقيق

وأضاف “تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول”، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معاً، موضحا أنه أمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.

وتابع مسؤول التواصل بالمطار “الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق”.

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