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تحذير من فيروس يستهدف النسخة الاحتياطية لـ”الواتساب” على هواتف أندرويد
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تحذير من فيروس يستهدف النسخة الاحتياطية لـ”الواتساب” على هواتف أندرويد

تحذير من فيروس يستهدف النسخة الاحتياطية لـ”الواتساب” على هواتف أندرويد

تحذير من فيروس يستهدف النسخة الاحتياطية لـ”الواتساب” على هواتف أندرويد
٠٢:٥٤:١٤ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من فيروس خطير منتشر في النسخة الاحتياطية لتطبيق التراسل الفوري الواتساب على أنظمة أندرويد.

فيروس في أنظمة أندرويد

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “فايروس يستهدف نظام Android ينتشر من خلال التطبيقات الي يتم تحميلها من خارج المتجر الرسمي”.

وتابع السبع: “يستهدف الفيروس النسخ الاحتياطية لـ الواتساب ويوصل للرسائل المهمة وجهات الاتصال، ولذلك عليك أن تنتبه وتتوخى الحذر بأنظمة أندرويد”.

وأكد عبدالله السبع أهمية تحميل التطبيقات الموثوقة من متجر التطبيقات الرسمي لتفادي مخاطر الفيروس المنتشر حاليا.

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ميزة جديدة في واتساب

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي، أن تطبيق التراسل الفوري سيتيح ميزة جديدة تحفظ خصوصية المستخدمين قريبا.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “قريباً .. واتساب يتيح خدمة معرفة من قام بتصوير الشاشة أو تحويل رسالتك للغير”.

ميزة جديدة

ويقوم “واتسآب” حاليا، باختبار القدرة على إرسال صور عالية الدقة عبر النظام الأساسي، فيما أوضح موقع WABetaInfo أن هذه الميزة تعمل بالتأكيد على تحسين تجربة المستخدم أثناء إرسال الصور، ويتم طرحها لبعض مختبري الإصدارات التجريبية”.

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث الإصدارات التجريبية من “واتساب” لنظامي iOS “أندرويد”- iOS 23.11.0.76 و”أندرويد” 2.23.12.13 على التوالي، حسب “روسيا اليوم”.

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أندرويد تطبيق واتساب عبدالله السبع نسخة واتساب الاحتياطية واتساب

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