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التهم كل شيء إلا “المصحف وصندوق التبرعات”.. حريق ضخم بمدينة عُمانية (فيديو)
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التهم كل شيء إلا “المصحف وصندوق التبرعات”.. حريق ضخم بمدينة عُمانية (فيديو)

التهم كل شيء إلا “المصحف وصندوق التبرعات”.. حريق ضخم بمدينة عُمانية (فيديو)

التهم كل شيء إلا “المصحف وصندوق التبرعات”.. حريق ضخم بمدينة عُمانية (فيديو)
٠٢:١٣:٥٦ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداولته حسابات نشطاء في سلطنة عمان، على نطاق واسع  حريقا في محل لبيع العسل بولاية نزوى العمانية.

حريق في محل عسل بعُمان:

وفي التفاصيل التي تم تداولها تسببت الواقعة في  احتراق كل محتويات المحل ، باستثناء نسخة من القرآن الكريم وصندوق تبرعات تابع لفريق نزوى الخيري.

وأظهر مقطع الفيديو أحد الأشخاص يحمل صندوقاً وبداخله أموال تبرعات، كما ظهر يحمل نسخة من القرآن الكريم.

مصحف وصندوق تبرعات:

وبحسب الفيديو يسمع صوت أحد الأشخاص خارج المحل المحترق، وهو يقول:  ” ببركة الصدقة حفظ الله هذا الصندوق والنار حوله”.

وتابع قائلا :” كل شي احترق لم يبقى شيئ.. وبقي حق الأيتام وحق المساكين لم يضيع”.

التهم كل شيء إلا "المصحف وصندوق التبرعات

ونقلت وسائل إعلام عن صاحب المحل أن الصندوق كان موجوداً في الكاونتر واحترق بكامله باستثناء الصندوق.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير بين  العمانيين، معبرين عن تضامنهم الكامل مع صاحب المحل، جراء الخسائر التي لحقت به بسبب الحريق.

فيما أوضح عدد من النشطاء أن تماساً كهربائياً أدى إلى احتراق المحل بأكمله وبخاصة المخزن.

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الكلمات الدلالية:
المصحف حريق ضخم صندوق التبرعات محل عسل نزوى العمانية ولاية نزوى

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