5 إرشادات.. الدفاع المدني يدعو ضيوف الرحمن لاتباعها في قطار المشاعر

تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني ضيوف الرحمن إلى التقيد بإرشادات السلامة أثناء:

1-صعودهم ونزولهم من قطار المشاعر.

2- تجنب التزاحم.

3- عدم حمل الأمتعة الكبيرة.

4- الالتزام بالمواعيد المحددة للحملات.

5- اتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال الأمن.

توجيه الدفاع المدني لضيوف الرحمن:

وأهاب الدفاع المدني ضيوف الرحمن بالالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لأمنهم وسلامتهم، وأداء فريضتهم بيسر وطمأنينة.

قطار المشاعر:

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن انتهاء مراحل التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم حج العام الحالي 1444هـ .

وأكدت جاهزية القطار للتشغيل الفعلي والذي ستبدأ حركته في اليوم السابع من شهر ذي الحجة ، ثم يقوم بنقل الحجاج من مشعر منى الى مشعر عرفات مساء يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة).

تطبيق أعلى المعايير:

وكثفت ” سار ” خلال الثلاثة أشهر الماضية تحضيراتها للبدء بتشغيل قطار المشاعر حيث قامت بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطار ومحطاته، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة ومتطلبات الجودة لضمان تشغيله بين تسع محطات موزعة في المشاعر المقدسة ثلاث في كل مشعر من مشاعر الحج في “عرفات ومزدلفة ومنى” لتصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

واشتملت الفترة التحضيرية لبدء تشغيل قطار المشاعر المقدسة على مرحلتين أولها مرحلة التشغيل ما قبل التجريبي التي تم خلالها تقييم واختبار الأنظمة والمعدات في القطارات ومركز التحكم والمحطات وتضمنت التأكد من كفاءة المشغلين للتعامل مع مختلف الأنظمة.

فيما خصصت المرحلة الثانية عمليات التشغيل التجريبي والتي تم من خلالها محاكاة التشغيل الفعلي لموسم الحج في عملية استمرت لمدة 60 يوما، شهدت تشغيلاً تدريجياً للقطارات والمحطات للوصول الى طاقة التشغيل الكامل لموسم الحج.

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