متى ينصح باستخدام حزام الظهر وما هي فوائده للعمود الفقري؟.. كافة التفاصيل

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ريما يتسبب رفع الأشياء الثقيلة، وانزلاق الغضروف، والتهابات المفاصل، وهشاشة العظام، والتوتر والإجهاد اليومي في ألم الظهر.

وعند الشعور بذلك يلجأ البعض بتخفيف الألم من خلال استعمال حزام الظهر.

موقع “ويب طب” قدّم كافة التفاصيل حول حزام الظهر وأنواعه وكيفية العلاج به.

حزام الظهر وأنواعه:

حزام الظهر هو حزام يتم ارتداؤه في منطقة أسفل الظهر لأغراض متعددة، مثل: علاج أمراض معينة متعلقة بالعمود الفقري، أو دعم منطقة الظهر بعد القيام بعملية جراحية معينة.

أنواع حزام الظهر:

1-الصلب: صُمم بشكل خاص لدعم منطقة الظهر والبطن بعد التعرض لإصابة ما في المنطقة أو بعد الانتهاء من عملية جراحية معينة، ويحتوي هذا النوع عادة على قطع بلاستيكية تتصل ببعضها بأنسجة وأربطة مصنوعة من مواد خاصة.

2- الناعم والرقيق: يكون مصنوعًا من أنسجة رقيقة مرنة تسمح للجلد بالتنفس، وتساعد المريض على تخفيف أي ضغط إضافي واقع على العمود الفقري.

استخدامات حزام الظهر:

-التخفيف من الإجهاد العضلي في منطقة أسفل الظهر.

– تحسين وضعية الجسم والقامة، وإعادة توزيع وزن الجسم بشكل سليم على العمود الفقري.

– تسهيل القيام بأنشطة الحياة اليومية.

– تخفيف ألم الظهر.

– تحسين وضعية الظهر وتحسين حالة العمود الفقري الصحية.

– التقليل من القدرة على تحريك الظهر لتسريع الشفاء بعد الإصابات والجراحة.

كيفية استخدام حزام الظهر:

1-ارتداء حزام الظهر مع التقيد بكافة تعليمات الطبيب المعالج.

2- استشارة الطبيب حول حزام الظهر المناسب لك.

3- العودة للطبيب في حال الشعور بأي نوع من عدم الراحة.

4- عدم الاعتماد بشكل كلي على حزام الظهر، واعتباره مجرد عنصر داعم في نظامك العلاجي.

5- عدم الاعتماد عليه لفترات طويلة.

6- القيام بغسل البشرة الملامسة لحزام الظهر يوميًا.

7- تجنب دهن البشرة بأي نوع من المرطبات قبل ارتدائه.

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