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وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
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وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

وزارة الطاقة تعلن عن وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم
٠٢:٠٩:٢٣ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف في عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت وزارة الطاقة، إلى الوظائف المتاحة وتفاصيل التقديم عليها موضحة وفقا للتفاصيل وطريقة التقديم أدناه:

الوظائف المتاحة:

1- مشرف فريق.
2- مراقب ميداني.

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أماكن العمل:

– منطقة الرياض.
– منطقة مكة المكرمة.
– منطقة عسير.
– منطقة تبوك.
– منطقة القصيم.
– منطقة جازان.

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم.
– البكالوريوس.
– الماجستير.

موعد التقديم:

– وتابعت وزارة، أن التقديم على الوظائف الشاغرة، مُتاح الآن بدءا من الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م.

طريقة التقديم:

– وأشارت وزارة الطاقة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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فرص وزارة الطاقة وظائف وظائف شاغرة

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