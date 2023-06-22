صاعقة تتسبب في نفوق قطيع من الإبل بجازان

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وثق تسبب صاعقة رعدية ، في نفوق قطيعا من الإبل بقرى الراحة في محافظة الحرث بجازان.

نفوق إبل بجازان:

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، عددا من الإبل النافقة على الأرض، وحولها السيارات الخاصة بأصحابها .

كما أظهر خزان المياه والأدوات الخاصة بإطعام الإبل ، بجوار الإبل النافقة نتيجة تعرضها للصاعقة.

ولم تنشر”صحيفة تواصل” مقطع الفيديو، لقساوة المنظر الذي تسببت فيه الصاعقة بموت الإبل.

موت ماشية بسبب حريق في جازان:

وقبل أسابيع تعرضت إحدى المزارع في جازان لحريق تسبب في نفوق قرابة 20 رأس ماشية.

ووثق مقطع متداول حينها ، تعرض مزرعة مواطن لحريق في جازان، تسبب في خسائر في الماشية قُدرت بنحو 20 رأسا دون أن يعرف سبب نشوب الحريق.

نفوق جمبري باليمن:

وفي يناير الماضي شهدت سواحل مديرية حوف بمحافظة المهرة، أقصى شرقي اليمن، ظاهرة نفوق لأعداد هائلة من القشريات.

وأفاد شهود عيان حينها أن كميات كبيرة من سمك الجمبري نفقت، وهو واحد من أفضل أنواع السمك الذي يشتهر به البحر العربي.

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