بالأرقام.. تعرف على نسبة اكتفاء المملكة من الدواجن واللحوم والأسماك

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المقامة ضمن أعمال معرض سعودي فود 2030، أن المملكة حققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، حيث تجاوزت النسبة المطلوبة للاكتفاء في الألبان والحليب.

الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم

وأضاف أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 70% في الدواجن و57% في اللحوم الحمراء و60% في الأسماك، مشيرًا إلى أن الصادرات السعودية من المنتجات الغذائية بلغت أكثر من 17 مليار ريال خلال عام 2022، ومن المتوقع وصولها إلى ما يزيد عن 40 مليار ريال بحلول عام 2035.

وتابع الخريف أن المملكة لم تعد تفكر في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي داخل المملكة فقط؛ بل تسعى إلى تحقيقه في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون محطة مهمة لبناء القدرات الصناعية.

الإستراتيجية الوطنية للصناعة

وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تحقيق العديد من المكتسبات من أهمها: زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، وتندرج تحتها عدة قطاعات من بينها قطاع صناعة الأغذية الذي يشكل أهمية للأمن الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

التعاون لإنتاج وتصنيع الغذاء

من جهته أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المصالح المشتركة والمترابطة تحتم على الدول التعاون لإنتاج وتصنيع الغذاء تحقيقاً للأمن الغذائي في العالم، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي عملٌ مستمر يساهم فيه إلى جانب الحكومة، والقطاع الخاص والمستهلك؛ فلا يمكن أن يكون لدينا أمن غذائي وهناك كميات كبيرة من الهدر والفقد الغذائي تصل نسبته 30% وتكلف أكثر من 40 مليار ريال سنوياً، مؤكداً استمرار العمل على الحد منه.

وأشار الفضلي إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية في قطاع الأغذية تساعد القطاع الخاص على تحقيق عوائد، مؤكداً أن القطاع جاذب للاستثمارات، حيث زادت قروض صندوق التنمية الزراعية هذا العام في القطاع الزراعي بواقع 16 ضعفاً مقارنة بعام 2015.

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