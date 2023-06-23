إطلالة رائعة على جبل الباحة.. نزهتك اليوم رفقة عائلتك في منتزه الأمير حسام

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

منتزهات الباحة

منتزهات الباحة هي من أماكن السياحة في الباحة الأكثر جذباً والتي تُضفي على نفوس ضيوفها السرور والهدوء الذين يُفتّشون عنه للابتعاد عن ضجيج الحياة، والتي أبرزها منتزه الأمير حسام.

منتزه الأمير حسام الباحة

يشكل منتزه الأمير حسام متنفسًا لسكان مدينة الباحة وزوارها حيث يعد من أجمل المتنزهات في المدينة، ويضم نافورة ضخمة تتزين بالعديد من الألوان في المساء وتنتشر حولها الكراسي والمقاعد المناسبة للجلوس وتبادل أطراف الحديث مع أحد الأصدقاء، بالإضافة لوجود ألعاب خاصة بالأطفال على شكل قصور ومبانٍ من عالم الخيال.

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هدوء وصفاء نفسي

لمن يرغب في الاستمتاع بالصفاء النفسي والهدوء، عليه أن لا يُفوّت زيارة هذه الحديقة المصنفة ضمن أفضل أماكن سياحية في الباحة للعائلات والممتدة على مساحة 150000 م 2 لما تتميّز به من مسطحات خضراء ومناظر مُريحة للنفس، لاسيما وأنها تحظى بموقع رائع مطل على جبل الباحة.

أبرز الأنشطة في منتزه الأمير حسام الباحة

1- جولة استكشافية

بانتظارك الكثير من الأنشطة الرائعة، ولكن ما نوصي بالبدء به هو أن تستهل يومك في هذه الحديقة بجولة تستكشف من خلالها أرجاء الحديقة كافة وتُمتّع ناظريك بما تراه حولك من مناظر جميلة، كتلك الأشجار الكبيرة والمساحات الخضراء الرحبة، ورُبما أنجذبت لرؤية ما تتباهى به الحديقة من نوافير جميلة و برك مائية وكذلك شلالات اصطناعية ذات منظر لافت

2- مقاعد الجلوس

كما ستلحظ خلال التجوّل توافُر العديد من المقاعد المخصصة للجلوس، بوسعك اللجوء لها في أي وقت تُحب.

3- إطلالة رائعة على جبل الباحة

تتمتّع هذه الحديقة بإطلالة جميلة على جبل الباحة، وبالتالي سيتوجّب عليك تخصيص بعض الوقت الملائم للاستمتاع بهذه الإطلالة، وننصح أيضاً بالمرور إلى منصة المراقبة الموجودة في الحديقة والتي تُذهل زائريها بما تُقدّمه من إطلالات ساحرة على مدينة الباحة.

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4- مسارات المشي

ولك أن تتوقع المتعة التي ستحظى بها عند ممارسة بعض الأنشطة الحركية وسط الأجواء الطبيعية الرائعة، إذ أن منتزه الأمير حسام في الباحة تُوفّر مسارات خاصة بالمشي.

5- حديقة حيوان صغيرة

حرصت الحديقة على تنويع الأنشطة المثيرة وخلق أجواء ممتعة من خلال توفير حديقة حيوانات صغيرة تجمع بداخلها بعضاً من الحيوانات والطيور الجميلة.

6- منطقة ألعاب للأطفال

وقد قامت منتزه الأمير حسام في الباحة بتوفير منطقة لعب خاصة بالأطفال حيث سيجدون بداخلها كل ما يُمتعهم.

7- جولات القطار للأطفال

بالإضافة إلى ما سبق، توفر منتزه الأمير حسام في الباحة العديد من الأنشطة الأخرى التي ربما ترغب في تجربتها مثل جولات القطار للأطفال.

الخدمات والمطاعم

تُوفّر الحديقة مرافق عامة وخدمات مختلفة من أهمها مطعم ومسجد وحمّامات عامة ومقهى ومنطقة ألعاب للأطفال بالإضافة إلى موقف للسيّارات.

أوقات العمل

مفتوح يومياً على مدار الساعة

أسعار الدخول إلى المنتزه

دخول مجّاني

مكان منتزه الأمير حسام

يمكنك الوصول إلى موقع منتزه الأمير حسام الباحة، عبر خرائط جوجل من خلال الضغط هنا

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