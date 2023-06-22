استشاري: 3 أسباب لنقص “فيتامين د” في المملكة

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أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة بعض أسباب نقص “فيتامين د” في المملكة.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن أسباب نقص فيتامين د في المملكة ما يلي:

أسباب نقص فيتامين د في المملكة

1- قلة التعرض للشمس واستخدام واقي الشمس، موضحا أن فيتامين د موجود في الجلد ويحتاج تنشيط عن طريق التعرض لأشعة الشمس.

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2- عدم تناول كمية كافية من فيتامين د ، مع عدم دعم المنتجات الغذائية مثل الألبان والعصائر والمخبوزات وغيرها من المواد الغذائية بكمية كافية من فيتامين د.

3- ربما تكون هنالك عوامل وراثية لقلة استفادة الجسم من فيتامين د.

في سياق متصل، ينصح الأطباء بأهمية التعرض الشمس للحصول على فيتامين د لاسيما في ساعات الصباح الباكر، وتجنب ساعات الذروة بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف.

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