استشاري: 3 أسباب لنقص “فيتامين د” في المملكة
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أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة بعض أسباب نقص “فيتامين د” في المملكة.
وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن أسباب نقص فيتامين د في المملكة ما يلي:
أسباب نقص فيتامين د في المملكة
1- قلة التعرض للشمس واستخدام واقي الشمس، موضحا أن فيتامين د موجود في الجلد ويحتاج تنشيط عن طريق التعرض لأشعة الشمس.
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2- عدم تناول كمية كافية من فيتامين د ، مع عدم دعم المنتجات الغذائية مثل الألبان والعصائر والمخبوزات وغيرها من المواد الغذائية بكمية كافية من فيتامين د.
3- ربما تكون هنالك عوامل وراثية لقلة استفادة الجسم من فيتامين د.
في سياق متصل، ينصح الأطباء بأهمية التعرض الشمس للحصول على فيتامين د لاسيما في ساعات الصباح الباكر، وتجنب ساعات الذروة بسبب ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف.
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🛑اسباب نقص فيتامين د في السعودية🛑
1️⃣قلة التعرض للشمس واستخدام واقي الشمس ،حيث ان فيتامين د موجود في الجلد ويحتاج تنشيط عن طريق التعرض لأشعة الشمس
2️⃣عدم تناول كمية كافية من فيتامين د مع عدم دعم المنتجات الغذائية مثل الالبان والعصائر والمخبوزات وغيرها من المواد الغذائية بكمية…
— د.ناصر الجهني (@ALJUHANIDR) June 22, 2023