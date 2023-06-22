توجيه من وزير الشؤون الإسلامية لجميع خطباء الجوامع لتحذير ضيوف الرحمن من هذا الخطر

تواصل- فريق التحرير:

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ تعميما لخطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة.

وزير الشؤون الإسلامية:

وجاء التوجيه بتضمين خطبة يوم غدٍ الجمعة5/ 12 / 1444هـ تذكير قاصدي الحج بالتوقي من ضربات الشمس حفظاً للنفس التي تعد إحدى الضروريات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها.

وذلك بناءً على طلبٍ من وزارة الصحة، وأن يكون ذلك ضمن الوصايا والتوجيهات الشرعية الموجهة من خطباء الجوامع لحجاج بيت الله الحرام.

التعامل مع الآخرين في مناسك الحج:

وامتدادا لتوجيه وتوعية ضيوف الرحمن أيضا نشرت وزارة الحج والعمرة توجيها توعويا لحجاج بيت الله.

وكتبت الوزارة على حسابها في تويتر :” حُسن الخلق، من صفات المسلم”، وللتعامل مع الآخرين أثناء أداء المناسك ينبغ اتباع الآتي:

1-ساعد في حدود معرفتك.

2- تجنب النقاش والجدل.

3- تفاهم مع الآخرين قدر استطاعتك.

4- ترفق في التعامل وتجنب الانفعال.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

وضمن إرشادات الوزارة قامت أيضا بنشر منشور توعوي، حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

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