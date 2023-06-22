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الجمعة 5 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
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الجمعة 5 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 5 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

الجمعة 5 ذي الحجة.. مواقيت الصلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
٠٢:١٨:٠٠ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 5 ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق 23 يونيو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:05 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 5 ذي الحجة 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 5 ذي الحجة

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:12

المدينة – 4:03

الرياض – 3:34

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

○ موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:14

الرياض – 6:46

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

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الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق

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