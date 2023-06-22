طالب جامعي ومستقل.. هل يستحق الدعم في حساب المواطن؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين عن إمكانية حصول طالب جامعي الدعم من حساب المواطن.

تسجيل طالب جامعي في حساب المواطن:

وكان أحد الطلاب قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” السلام عليكم ..أنا طالب جامعي ومستقل ومعي عقد إيجار موثق ..أستحق حساب المواطن.. أولا؟”.

وجاء الرد : ” يمكن التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة وإرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.

وأوضح حساب خدمة المستفيدين في الرد أن الإرفاقات تشمل(صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات-الكليات -المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص).

وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

راتبه 7 آلاف ريال هل يستحق الدعم؟

بينما أجاب حساب المواطن على سؤال أحد المواطنين يستفسر عن إمكانية استحقاقه للدعم بالرغم من أن راتبه 7 آلاف ريال.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :” إذا كان راتبي ٧٠٠٠وعليه أقساط ولا يصفى إلا ٤٧٠٠.. هل أقدر أسجل علماً بانني أسكن في شقة إيجار”.

وجاء رد حاسب خدمة المستفيدين عليه بالقول :” أهلا بك، بإمكانك التسجيل، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

تغيير عقد الإيجار:

فيما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على كيفية التعامل مع إدراج المرفقات في حساب المواطن عند تغيير عقد الإيجار.

وكان أحد المواطنين قد وجّه استفسارا قال فيه :” الآن تغير عقد إيجاري عن العقد القديم.. كيف أقوم بإضافة العقد الجديد بحساب المواطن؟”.

وأجاب الحساب بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد يلزمك التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ “.

وأوضحت أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزمك حذفه.

كما وجه استفسار أيضا في طبيعة هذه الحالة قائلا :” وكيف اقوم بحذف المستند السابق؟”.

وجاء الرد: ” أهلا بك.. بإمكانك حذف المستند في حال كانت حالته (منتهي أو مرفوض) من خلال التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)”.

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