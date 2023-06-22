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دولة خليجية تعلن عن ضبط 5 أطنان من الحشيش و15 كيلو هيروين (تفاصيل)
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دولة خليجية تعلن عن ضبط 5 أطنان من الحشيش و15 كيلو هيروين (تفاصيل)

دولة خليجية تعلن عن ضبط 5 أطنان من الحشيش و15 كيلو هيروين (تفاصيل)

دولة خليجية تعلن عن ضبط 5 أطنان من الحشيش و15 كيلو هيروين (تفاصيل)
١٢:٢٤:٥٧ ص، الجمعة، ٥ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت الأرقام والوقائع عن تحقيق وزارة الداخلية الكويتية طفرة على صعيد ضبط الأمن وتعزيز الانضباط وتقليص معدلات الجريمة خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأظهرت التحقيقات محاصرة مهربي المخدرات وإحباط محاولاتهم المتكررة لإغراق الكويت بالسموم.

ضبط حشيش وأفيون بالكويت:

تمكنت وزارة الداخلية، وبتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، من ضبط نحو 5 أطنان من مادة الحشيش المخدرة، و40 مليون حبة من المؤثرات العقلية.

كما أعلنت عن ضبط 650 كيلوغراماً من مادة الشبو، و15 كيلوغراماً من الهيرويين، و120 كيلوغراماً من الماريغوانا، و120 كيلوغراماً من الكيميكال.

أيضا تم ضبط  كمية كبيرة من الكوكايين والأفيون، إضافة إلى 800 كيلوغرام من البودرة الخام المصنعة للحبوب المخدرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “القبس” الكويتية، فقد عملت الداخلية على أكثر من محور لتطوير المؤسسة الأمنية، وإقرار منظومة جديدة تعزز أمن البلاد حالياً ومستقبلياً.

ومنعت الداخلية العناصر المشبوهة والمبعدين من الدخول ، حيث أخضعت نصف مليون مواطن ومقيم خلال 40 يوماً لـ ” بصمة السمات البيومترية”.

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الكلمات الدلالية:
أطنان من الحشيش الحشيش الداخلية الكويتية الكوكايين الكويت ضبط المشبوهين

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