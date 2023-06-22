الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توزيع  مليون عبوة ماء زمزم على الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة
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توزيع  مليون عبوة ماء زمزم على الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة

توزيع  مليون عبوة ماء زمزم على الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة

توزيع  مليون عبوة ماء زمزم على الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة
١١:٠٨:١٨ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وجَّه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتجهيز عشرين شاحنة نقل.

توزيع ماء زمزم:

يأتي هذا لتوزيع مليون عبوة ماء زمزم على حجاج بيت الله الحرام في عدة مواقع متفرقة بمشعري عرفات ومزدلفة.

وأيضا سيتم ذلك تسهيلاً على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل راحة واطمئنان.

قطار المشاعر المقدسة:

كما أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن انتهاء مراحل التشغيل التجريبي لقطار المشاعر المقدسة قبل انطلاق التشغيل الفعلي لموسم حج العام الحالي 1444هـ .

وأكدت جاهزية القطار للتشغيل الفعلي والذي ستبدأ حركته في اليوم السابع من شهر ذي الحجة ، ثم يقوم بنقل الحجاج من مشعر منى الى مشعر عرفات مساء يوم التروية (الثامن من شهر ذي الحجة).

وكثفت ” سار ” خلال الثلاثة أشهر الماضية تحضيراتها للبدء بتشغيل قطار المشاعر حيث قامت بإجراء عمليات الصيانة والاختبار لجاهزية القطار ومحطاته، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة ومتطلبات الجودة لضمان تشغيله بين تسع محطات موزعة في المشاعر المقدسة ثلاث في كل مشعر من مشاعر الحج في “عرفات ومزدلفة ومنى” لتصل آخر محطاته إلى الدور الرابع من جسر الجمرات.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج السديس شؤون الحرمين عرفات ماء زمزم مزدلفة مشعري مليون عبوة

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