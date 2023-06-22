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رسميًا.. السماح باستيراد السيارات دون “راديو” لموديلات 2024
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رسميًا.. السماح باستيراد السيارات دون “راديو” لموديلات 2024

رسميًا.. السماح باستيراد السيارات دون “راديو” لموديلات 2024

رسميًا.. السماح باستيراد السيارات دون “راديو” لموديلات 2024
١١:٠٧:٢١ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

سمحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوكلاء السيارات في المملكة، باستيراد السيارات دون تركيب أجهزة الراديو.

وذلك على أن يتم تركيبها في مستودعات داخل المملكة، وموافقة الهيئة على طلب الوكلاء لموديلات 2024 فقط وفق الضوابط والاشتراطات.

خطاب اتحاد الغرف السعودية

جاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية رقم (44505147) وتاريخ 1444/12/1 – وفق عكاظ- ، الذي يفيد بتلقي الاتحاد خطاب الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (26203) وتاريخ 1444/11/26، المشار فيه إلى الاستفسارات الواردة إلى الهيئة من قبل بعض وكلاء السيارات في المملكة بشأن إمكانية استيراد السيارات دون تركيب أجهزة الراديو.

على أن يتم تركيبها في مستودعات داخل المملكة، وموافقة الهيئة على طلب الوكلاء لموديلات (2024) فقط وفق الضوابط والاشتراطات.

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اخبار السعودية السعودية اليوم

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