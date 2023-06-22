الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
1777 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط
يُنصح بتناولها.. فاكهة يابانية تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب
رسمياً.. العثور على حطام الغواصة المفقودة ووفاة طاقمها
الطيران المدني تعلن فتح باب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني.. التخصصات المطلوبة
الإرشاد الزراعي يوجه نصيحة مهمة لمزارعي الموالح في المملكة
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

الرئيسية

 /

فرص

 /

1777 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط

1777 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط

1777 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط
١٠:٥١:٠٥ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف 1777 وظيفة لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / أخصائي التمريض في كل الأقسام).

ممرضة عاملة – قسم الولادة.

ممرضة الموظفين – العمل والتسليم.

ممرضة الموظفين بيديا وارد.

مدرس التمريض.

مشرف RN.

ممرضة الموظفين – NICU.

ممرضة الموظفين – وحدة العناية المركزة.

ممرض عام – ER.

الممرضة المسؤولة – قسم الإناث.

ممرضة الموظفين – العيادات الخارجية.

ممرض قانوني 1- القوات المسلحة بالهدا.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في جدة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل وزارة الدفاع وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بدء التسجيل في «بعثة موهبة» لخريجي الثانوية

بدء التسجيل في «بعثة موهبة» لخريجي الثانوية

٠٤:٠٨ م، الأثنين، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
رابط التقديم.. وظائف شاغرة فى “الشؤون الصحية” بوزارة الحرس الوطني

رابط التقديم.. وظائف شاغرة فى “الشؤون الصحية” بوزارة الحرس الوطني

١٢:٠٥ م، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو للتجارة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو للتجارة.. الشروط ورابط التقديم

٠٥:٥٢ م، الخميس، ١٠ يونيو ٢٠٢١
وظائف شاغرة لدى شركة تحكم التقنية الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة تحكم التقنية الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

٠٩:٠٩ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *