1777 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف 1777 وظيفة لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / أخصائي التمريض في كل الأقسام).

ممرضة عاملة – قسم الولادة.

ممرضة الموظفين – العمل والتسليم.

ممرضة الموظفين بيديا وارد.

مدرس التمريض.

مشرف RN.

ممرضة الموظفين – NICU.

ممرضة الموظفين – وحدة العناية المركزة.

ممرض عام – ER.

الممرضة المسؤولة – قسم الإناث.

ممرضة الموظفين – العيادات الخارجية.

ممرض قانوني 1- القوات المسلحة بالهدا.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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