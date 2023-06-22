1777 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف 1777 وظيفة لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي تمريض لجميع الأقسام (RGN / أخصائي التمريض في كل الأقسام).
ممرضة عاملة – قسم الولادة.
ممرضة الموظفين – العمل والتسليم.
ممرضة الموظفين بيديا وارد.
مدرس التمريض.
مشرف RN.
ممرضة الموظفين – NICU.
ممرضة الموظفين – وحدة العناية المركزة.
ممرض عام – ER.
الممرضة المسؤولة – قسم الإناث.
ممرضة الموظفين – العيادات الخارجية.
ممرض قانوني 1- القوات المسلحة بالهدا.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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