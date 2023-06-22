الإرشاد الزراعي يوجه نصيحة مهمة لمزارعي الموالح في المملكة

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وجهت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، نصيحة مهمة لمزارعي أشجار الموالح في المملكة.

ري أشجار الموالح

وقال الإرشاد الزراعي، في مقطع فيديو نشره عبر “تويتر”: “ننصح بري أشجار الحمضيات بانتظام وعدم تعطيشها لتجنب جفاف الثمار، وتفادي وتقليل قيمتها التسويقية”.

وفي وقت سابق، أكدت إدارة الإرشاد الزراعي أهمية الاهتمام بزراعة النخيل خلال فترة أواخر الصيف وحتى نهاية ديسمبر الجاري.

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الاهتمام بأشجار النخيل

وقالت إدارة الإرشاد الزراعي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “خلال أواخر الصيف وحتى نهاية شهر ديسمبر تتم عمليات الخدمة الشتوية لأشجار النخيل”.

وأوضحت الإدارة، أن عمليات الخدمة الشتوية، تشمل إصلاح الأحواض، وإضافة السماد العضوي المتحلل بكميات مناسبة تحدد بحسب عمر النخلة “.

يذكر أن موعد زراعة النخيل يرتبط، بموعد فصل الفسائل حيث تكون الزراعة على فترتين خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل، وخلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر إلى نهاية ديسمبر.

وعادة تثمر النخلة البرحي على سبيل المثال، بمشيئة الله، بعد 4 أو 5 سنوات من عمرها، ثمّ تصل إلى الثبات في إنتاجها عندما تصل إلى عمر 10 سنوات إلى 15 سنة.

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