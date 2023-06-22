الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توزيع  مليون عبوة ماء زمزم على الحجاج في مشعري عرفات ومزدلفة
رسميًا.. السماح باستيراد السيارات دون “راديو” لموديلات 2024
حساب المواطن يتفاعل مع شكوى أسرة من 3 أفراد تحصل على دعم 1085 ريال
عملية نوعية وتتبع دقيق.. المملكة وسلطنة عمان تحبطان تهريب 6 مليون حبة كبتاغون
1777 وظيفة لحملة الابتدائية فأعلى في وزارة الدفاع عبر هذا الرابط
يُنصح بتناولها.. فاكهة يابانية تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الرئيسية

 /

فرص

 /

الطيران المدني تعلن فتح باب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني.. التخصصات المطلوبة

الطيران المدني تعلن فتح باب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني.. التخصصات المطلوبة

الطيران المدني تعلن فتح باب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني.. التخصصات المطلوبة
١٠:١٦:١٢ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن فتح التوظيف للوظائف التقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث.

أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات.

أخصائي متقدم المراقبة والتحليل.

التخصصات:

الأمن السيبراني.

علوم الحاسب.

هندسة الحاسب.

نظم المعلومات الحاسوبية.

هندسة البرمجيات.

هندسة الشبكات.

أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

بريد التقديم – (career@gaca.gov.sa).

المصدر – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في جدة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
تعرف على الوظائف الشاغرة في الحرس الوطني.. التقديم يبدأ اليوم

تعرف على الوظائف الشاغرة في الحرس الوطني.. التقديم يبدأ اليوم

٠٨:١٤ ص، الأحد، ١٤ أبريل ٢٠١٩
231 وظيفة شاغرة للجنسين عبر «بوابة العمل عن بعد»

231 وظيفة شاغرة للجنسين عبر «بوابة العمل عن بعد»

٠٨:٢١ م، الأربعاء، ٢٧ يناير ٢٠٢١
وظائف شاغرة في 16 مدينة بالمملكة

وظائف شاغرة في 16 مدينة بالمملكة

١١:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٨ يناير ٢٠٢٢
الشروط ورابط التقديم.. وظائف متاحة بنظام العقود في جامعة حائل

الشروط ورابط التقديم.. وظائف متاحة بنظام العقود في جامعة حائل

٠٨:٤١ م، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *