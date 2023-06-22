الطيران المدني تعلن فتح باب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني.. التخصصات المطلوبة

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن فتح التوظيف للوظائف التقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث.

أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات.

أخصائي متقدم المراقبة والتحليل.

التخصصات:

الأمن السيبراني.

علوم الحاسب.

هندسة الحاسب.

نظم المعلومات الحاسوبية.

هندسة البرمجيات.

هندسة الشبكات.

أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

بريد التقديم – (career@gaca.gov.sa).

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