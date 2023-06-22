الطيران المدني تعلن فتح باب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني.. التخصصات المطلوبة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عن فتح التوظيف للوظائف التقنية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي متقدم التحليل الرقمي والاستجابة للحوادث.
أخصائي متقدم إدارة الهويات والصلاحيات.
أخصائي متقدم المراقبة والتحليل.
التخصصات:
الأمن السيبراني.
علوم الحاسب.
هندسة الحاسب.
نظم المعلومات الحاسوبية.
هندسة البرمجيات.
هندسة الشبكات.
أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
بريد التقديم – (career@gaca.gov.sa).
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