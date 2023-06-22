عملية نوعية وتتبع دقيق.. المملكة وسلطنة عمان تحبطان تهريب 6 مليون حبة كبتاغون

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، الخميس ضبط أكثر من ستة ملايين حبة كبتاغون خلال عملية نوعية بالتعاون مع المملكة، وإلقاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات.

تعاون ورصد دقيق

وقالت شرطة عمان السلطنة في فيديو نشرته على حسابها على موقع تويتر، إنها نفّذت «عملية نوعية» تمكنت خلالها «من ضبط الشبكة بالجرم المشهود والأدلة القاطعة بعد عمليات تتبع ورصد دقيقة بالتعاون مع الجهات المختصة بالمملكة.

6 ملايين قرص مخدر

وأضافت «بلغت الكمية المضبوطة أكثر من ستة ملايين قرص من حبوب الكبتاغون تمّ تخزينها في مستودعات مختلفة تمهيدا لإعادة تصديرها داخل شحنات وبضائع أخرى وإخفائها بطريقة ذكية ومحكمة».

وأظهرت المشاهد عناصر أمن يرتدون قفازات ويفرغون كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون موضوعة في أكياس بنية اللون في صناديق كرتون بيضاء وعلب أخرى بلاستيكية مستديرة صغيرة.

وأشارت الشرطة إلى أن الشبكة كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات «داخل شحنات وبضائع مختلفة عبر المنافذ البرية والبحرية»، بدون تحديد وجهة هذه الشحنات.

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