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الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
١٠:١١:٣١ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية حملة البكالوريس في مقرها الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– أخصائي تحليل أعمال (Specialist – Business Analysis)
– أخصائي الأمن السيبراني (Specialist – Cyber Security)
– رئيس قسم حوكمة البيانات (Section Head – Data Governance)

التخصصات المطلوبة:

– القانون
– الأنظمة
– الشريعة
– الاقتصاد
– إدارة الأعمال
– تحليل الأعمال
– نظم معلومات إدارية
– الإحصاء
– الرياضيات
– العلوم الإكتوارية
– علوم البيانات
– تحليل البيانات
– حوكمة البيانات
– إدارة البيانات
– نظم المعلومات حاسب
– علوم الحاسب
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– المؤهل العلمي بكالوريوس في تخصص مشابه للوظيفة.
– خبرة في نفس مجال العمل.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي في لينكد إن: اضغط هنا

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