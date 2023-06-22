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مباغتة غير متوقعة.. قوات الأمن بالعاصمة المقدسة تطيح بعدد من المحتالين (فيديو)
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مباغتة غير متوقعة.. قوات الأمن بالعاصمة المقدسة تطيح بعدد من المحتالين (فيديو)

مباغتة غير متوقعة.. قوات الأمن بالعاصمة المقدسة تطيح بعدد من المحتالين (فيديو)

مباغتة غير متوقعة.. قوات الأمن بالعاصمة المقدسة تطيح بعدد من المحتالين (فيديو)
٠٩:١٨:١١ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على (3) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم لحملات حج وهمية وأساور وبطاقات حج غير صحيحة في مكتب غير نظامي، بغرض النصب والاحتيال.

دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة:

وتم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحذّر الأمن العام من الاستجابة للإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال.

وطالب بالإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

شرطة المدينة المنورة:

وقبل ساعات ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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