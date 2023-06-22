الصحة العالمية: المملكة حققت إنجازا في انخفاض نسبة الحوادث

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كشفت منظمة الصحة العالمية عن انخفاض وفيات الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 35% خلال الـ5 سنوات الماضية .

انخفاض وفيات الحوادث بالمملكة:

وأوضحت أن عدد الوفيات في عام 2016 بلغ 9311 ، وانخفض هذا الرقم إلى 6651 عام 2021 ، حيث يؤكد ذلك النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في إطار مستهدفات رؤية 2030.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، وبدعمها المستمر ، تضافرت الجهود من جميع الجهات المعنية في منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، وذلك تحقيقاً للهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50%.

الصحة العالمية:

وفي وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فاشية مرض الجدري، وأنه لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عالمية تثير القلق، وذلك بعد اجتماع عقده فريق خبراء المنظمة أُصدر من خلاله توصيات بذلك .

انتهاء وباء الجدري:

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي إن الفيروس لايزال يمثل تحدياً، داعياً السلطات الصحية إلى مواصلة مراقبة المرض وتقدير المخاطر والتأهب بما يسمح بالاستجابة السريعة في حالة تفشيه من جديد في المستقبل، كما دعا إلى إدراج الجدري ورعايته في برامج الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المنظمة ستواصل العمل لدعم الوصول إلى أدوات مكافحة الفيروس، مع توفر المزيد من المعلومات حول فعالية التدخلات العلاجية.

وأوضح أدهانوم أن المنظمة قد أعلنت في يوليو الماضي عن حالة طوارئ صحية دولية تثير القلق بسبب تفشي الجدري، وأبلغت في المجموع “111” دولة عن 87 ألف حالة إصابة و140 حالة وفاة.

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