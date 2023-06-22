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وزير الطاقة يبحث التعاون في مجال الهيدروجين النظيف مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري

وزير الطاقة يبحث التعاون في مجال الهيدروجين النظيف مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري

وزير الطاقة يبحث التعاون في مجال الهيدروجين النظيف مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري
٠٨:٤٥:٢٩ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية ونقهي ريونق.

استعراض العلاقات الثنائية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومتابعة سير الأعمال في الموضوعات المشتركة في قطاع الطاقة.

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مجال الهيدروجين النظيف

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال الهيدروجين النظيف، من خلال مشاركة الشركات الكورية في تطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين فيالمملكة، وتصديره إلى كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى التعاون في مجال البتروكيميائيات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة،وتشجيع مشاركة الشركات من الجانبين في جميع هذه المجالات.

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الكلمات الدلالية:
الهيدروجين النظيف وزارة الطاقة وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري وزير الطاقة

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