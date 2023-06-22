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اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في جدة

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اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في جدة

اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في جدة

اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في جدة
٠٨:٢٨:٤٩ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

اعتمد مدير عام تعليم جدة يعتمد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية (معلمين ومعلمات،و تشكيلات مدرسية) للعام الدراسي 1444هـ.

تعليم جدة:

وأوضحت إدارة تعليم جدة على حسابها في تويتر أنه للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال حساب كل معلم/ معلمة في نظام نور.

تعليم الحدود الشمالية:

فيما اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ ، التي شملت نقل 926 معلماً ومعلمة منهم 525 معلماً، و 401 معلمة.

وأوضح متحدث تعليم الحدود الشمالية عبدالهادي الشمري أن عدد المتقدمين للنقل بلغ 1473معلماً ومعلمة ، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 61.55% ، والمعلمات 65.42٪، مشيراً إلى أنه يمكن للمنقولين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال نظام نور، فيما يمكن تقديم التظلمات خلال الفترة من 3 – 5 / 12 / 1444هـ ، و سيتمكن المعلمون والمعلمات من المباشرة في مدارسهم التي تم نقلهم إليها مع عودة العمل مطلع العام الدراسي القادم 1445/01/26 هـ.

وواصلت الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ.

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اعتماد نتائج النقل الداخلي تعليم الشمالية تعليم جدة شاغلي الوظائف التعليمية

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