اعتماد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية في جدة
تواصل- فريق التحرير:
اعتمد مدير عام تعليم جدة يعتمد نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية (معلمين ومعلمات،و تشكيلات مدرسية) للعام الدراسي 1444هـ.
تعليم جدة:
وأوضحت إدارة تعليم جدة على حسابها في تويتر أنه للاطلاع على نتيجة الحركة من خلال حساب كل معلم/ معلمة في نظام نور.
تعليم الحدود الشمالية:
فيما اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ ، التي شملت نقل 926 معلماً ومعلمة منهم 525 معلماً، و 401 معلمة.
وأوضح متحدث تعليم الحدود الشمالية عبدالهادي الشمري أن عدد المتقدمين للنقل بلغ 1473معلماً ومعلمة ، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 61.55% ، والمعلمات 65.42٪، مشيراً إلى أنه يمكن للمنقولين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال نظام نور، فيما يمكن تقديم التظلمات خلال الفترة من 3 – 5 / 12 / 1444هـ ، و سيتمكن المعلمون والمعلمات من المباشرة في مدارسهم التي تم نقلهم إليها مع عودة العمل مطلع العام الدراسي القادم 1445/01/26 هـ.
وواصلت الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445 هـ.
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