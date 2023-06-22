يُنصح بتناولها.. فاكهة يابانية تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

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توصلت دراسة حديثة إلى أن عصير البرقوق الياباني المركّز يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

ووجد باحثون في جامعة تمبل في فيلاديلفيا أن، هذا النوع من العصير قد يساعد أيضاً في منع ارتفاع ضغط الدم.

فوائد عصير البرقوق الياباني

وبحسب الدراسة، يُعرف البرقوق الياباني أيضاً باسم “المشمش الياباني”، ويُطلق عليه تقليدياً “أومي” ume في اليابان، ويستخدم في توابل المطبخ الياباني وفق “مديكال نيوز توداي”.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ساتورو إيغوتشي المشرف على الدراسة: “هذا البحث كان مدفوعاً بالحاجة إلى علاجات بديلة من أدوية ارتفاع ضغط الدم. فالعلاجات الحالية غير كافية لتطبيع مخاطر الوفاة بأمراض القلب وحوادث مثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية”.

أهم نتائج الدراسة

وتابع : “مرضى ارتفاع ضغط الدم لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن العلاج أو تطبيع ضغط الدم عن طريق الأدوية مقارنة مع من لديهم ضغط الدم الطبيعي”.

وفي سياق متصل، أظهرت التجارب أن “عصير البرقوق الياباني المركّز ساعد في إعاقة إشارات تعزيز أنجيوتنسين 2، هو هرمون الدورة الدموية الذي يلعب دوراً في تطور ارتفاع ضغط الدم”.

وخلصت الدراسة، إلى أن هذه الفاكهة اليابانية لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ويمكن أن تكون مفيدة ضد أمراض الحساسية والسمنة وينصح بتناولها.

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