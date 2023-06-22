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4 خطوات لطباعة تصريح الحج عبر منصة أبشر
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4 خطوات لطباعة تصريح الحج عبر منصة أبشر

4 خطوات لطباعة تصريح الحج عبر منصة أبشر

4 خطوات لطباعة تصريح الحج عبر منصة أبشر
٠٨:١٨:٠٨ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر بالتفصيل، خطوات طباعة تصريح الحج عبر حساب المستفيد في المنصة.

خطوات طباعة تصريح الحج

أولاً: تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر ABSHER.sa

ثانياً: اختيار أيقونة “خدمات” تحت تبويب خدماتي

ثالثاً: اختيار أيقونة “وزارة الحج والعمرة”

رابعاً: اختيار نوع التصريح المراد طباعته

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انتهاء صلاحية الهوية الوطنية

وفي وقت سابق، أكدت منصة أبشر، أنه في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير.

جاء ذلك في رد من أبشر، على سؤال مغرد قال فيه : “ظهرت لي رسالة وفيها لا يمكنك تجديد الهوية الوطنية وذلك لعدم استيفائك للشرط التالي: تسديد الغرامات المالية المسجلة من الأحوال المدنية، وفي الراجحي لا توجد لدي أي غرامات ما الحل؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها “أخي الكريم، في حال انتهاء صلاحية الهوية الوطنية ولم يتم التجديد قبل الانتهاء يتطلب سداد غرامة التأخير، يرجى التواصل مع البنك لمعرفة خطوات سداد غرامة التأخير”.

 

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أبشر الحج والعمرة طباعة تصريح الحج منصة أبشر

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