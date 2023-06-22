هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن فتح باب التوظيف.. تفاصيل

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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عن فتح باب التوظيف حملة البكالوريس فأعلى لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الهندسية) في إطار تحولها المؤسسي.

المسميات والتخصصات:

– مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق

– مدير إدارة التراث الثقافي

– مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع

– فني دعم تقنية المعلومات

– أخصائي تحليل نظم المعلومات

– أخصائي المستودعات والأصول

– مدير مكتب إدارة البيانات

– مدير إدارة الأمن السيبراني

– أخصائي قانوني

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الأنظمة

– الشريعة

– الإدارة العامة

– الإدارة المالية

– المالية

– نظم معلومات إدارية

– إدارة سلاسل الإمداد

– إدارة المستودعات

– علوم البيانات

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– علوم الحاسب

– نظم معلومات

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– التخطيط الحضري

– الهندسة المعمارية

– الهندسة الإنشائية

– الهندسة المدنية

– الهندسة (عام)

– إدارة المشاريع

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1444/12/16هـ.