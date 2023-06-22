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هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن فتح باب التوظيف.. تفاصيل
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هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن فتح باب التوظيف.. تفاصيل

هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن فتح باب التوظيف.. تفاصيل

هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن فتح باب التوظيف.. تفاصيل
٠٨:١٧:٥٨ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عن فتح باب التوظيف حملة البكالوريس فأعلى لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الهندسية) في إطار تحولها المؤسسي.

المسميات والتخصصات:

– مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق

– مدير إدارة التراث الثقافي

– مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع

– فني دعم تقنية المعلومات

– أخصائي تحليل نظم المعلومات

– أخصائي المستودعات والأصول

– مدير مكتب إدارة البيانات

– مدير إدارة الأمن السيبراني

– أخصائي قانوني

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الأنظمة

– الشريعة

– الإدارة العامة

– الإدارة المالية

– المالية

– نظم معلومات إدارية

– إدارة سلاسل الإمداد

– إدارة المستودعات

– علوم البيانات

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– علوم الحاسب

– نظم معلومات

– هندسة الحاسب

– تقنية المعلومات

– التخطيط الحضري

– الهندسة المعمارية

– الهندسة الإنشائية

– الهندسة المدنية

– الهندسة (عام)

– إدارة المشاريع

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1444/12/16هـ.

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اخبار السعودية تطوير حائل فرص عمل وظائف شاغرة

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