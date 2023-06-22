هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن فتح باب التوظيف.. تفاصيل
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أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل عن فتح باب التوظيف حملة البكالوريس فأعلى لشغل وظائفها (الإدارية، التقنية، الهندسية) في إطار تحولها المؤسسي.
المسميات والتخصصات:
– مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق
– مدير إدارة التراث الثقافي
– مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع
– فني دعم تقنية المعلومات
– أخصائي تحليل نظم المعلومات
– أخصائي المستودعات والأصول
– مدير مكتب إدارة البيانات
– مدير إدارة الأمن السيبراني
– أخصائي قانوني
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– القانون
– الأنظمة
– الشريعة
– الإدارة العامة
– الإدارة المالية
– المالية
– نظم معلومات إدارية
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة المستودعات
– علوم البيانات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني
– علوم الحاسب
– نظم معلومات
– هندسة الحاسب
– تقنية المعلومات
– التخطيط الحضري
– الهندسة المعمارية
– الهندسة الإنشائية
– الهندسة المدنية
– الهندسة (عام)
– إدارة المشاريع
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1444/12/16هـ.