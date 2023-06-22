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ستيني تعرض لجلطة قلبية.. إنقاذ حاج أوزبكي في العاصمة المقدسة
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ستيني تعرض لجلطة قلبية.. إنقاذ حاج أوزبكي في العاصمة المقدسة

ستيني تعرض لجلطة قلبية.. إنقاذ حاج أوزبكي في العاصمة المقدسة

ستيني تعرض لجلطة قلبية.. إنقاذ حاج أوزبكي في العاصمة المقدسة
٠٨:١٤:٠٣ م، الخميس، ٤ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

نجح فريق طبي من مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة من إنقاذ حياة حاج ستيني من جمهورية أوزباكستان بعد أن شاءت إرادة الله بأن يصاب بجلطة قلبية دخل على إثرها إلى قسم الطوارئ في مستشفى النور في العاصمة المقدسة.

إنقاذ حاج أوزبكي:

وأجريت الفحوصات الطبية اللازمة للحاج في مستشفى النور، حيث اتضح من خلالها تعرضه لجلطة قلبية حادة، الأمر الذي استدعى نقله إلى مدينة الملك عبدالله الطبية.

وفور استقبال الحالة، والاطلاع على جميع التقارير الطبية ، قرر الفريق الطبي إجراء عملية تركيب دعام شرياني للقلب – تكللت ولله الحمد بالنجاح – ، وبعد استقرار الحالة بمتابعة الجهاز الطبي غادر المستشفى، ليتمكن من إكمال مناسك الحج.

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