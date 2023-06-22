بيان من النيابة العامة يحذر من 5 أفعال مع ضيوف الرحمن

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أكدت النيابة العامة، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.

أعلى معايير السلامة

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن مقرات سكن ضيوف الرحمن تخضع لأعلى معايير السلامة والأمان، وتحاط بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.

وبينت في الحماية الجزائية وفقًا لنظام الدفاع المدني أنه يحظر أي من الأفعال الآتية:

1- التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.

2- التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.

3- التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة، وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

4- استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولياً أو في المملكة>

4- إعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالة هذه المخالفة.

وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى ٣٠ ألف ريال.

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