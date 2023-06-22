منها بدون خبرة.. وظائف إدارية وتقنية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف (منها لاتشترط خبرة) لحملة البكالوريوس فأعلى في المجالات (الإدارية، التقنية، العلوم) حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مبرمج

– أخصائي أول استمرارية

– مدير المكتب الاقليمي

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– ادارة المخاطر

– ادارة الكوارث والأزمات

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– الأمن السيبراني

– علوم البيئة

– الهندسة البيئية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

نبذة عن المركز:

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقره في الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم على الوظائف بتاريخ الخميس 1444/12/4هـ من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

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